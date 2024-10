Allerta gialla in Puglia per rischio temporali intensi a partire dal pomeriggio dell’8 ottobre

0 Condivisioni Facebook Twitter

A partire dal pomeriggio di oggi, 8 ottobre, la Puglia sarà interessata da forti piogge, con possibili temporali fino alla mattinata di domani, 9 ottobre.

Previsioni per il pomeriggio dell’8 ottobre

Dalle ore 16 di oggi, 8 ottobre, la regione Puglia potrebbe essere colpita da intense precipitazioni, con rischio di temporali. Questo è quanto comunicato nel bollettino rilasciato dal dipartimento regionale della Protezione civile. I fenomeni più intensi, in base alle previsioni, interesseranno inizialmente la Puglia settentrionale per poi estendersi al resto della regione nelle ore successive.

Rischio idrogeologico segnalato dalla Protezione civile

In previsione dell’intensità delle piogge e dei temporali, la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico. Questo avviso sarà valido dalle ore 16 di oggi per le successive venti ore. Particolare attenzione è stata rivolta alle zone più a rischio di allagamenti o smottamenti.

Estensione dei fenomeni fino al 9 ottobre

La fase più acuta del maltempo si protrarrà fino alla mattinata di mercoledì 9 ottobre, quando i temporali si sposteranno dal nord della Puglia al resto della regione. L’allerta resterà attiva fino a quando non si verificherà un miglioramento delle condizioni meteo.