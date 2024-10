Giulia perse la gamba per salvare Chiara, dopo quattro le due amiche si sono laureate insieme

0 Condivisioni Facebook Twitter

Giulia Muscariello e Chiara Memoli si sono laureate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, segnando un altro traguardo importante dopo la tragica vicenda che le ha unite nel 2020.

Due lauree in città diverse

Le due giovani amiche, originarie di Cava dei Tirreni in provincia di Salerno, hanno ottenuto i loro titoli di laurea a pochi giorni di distanza. Giulia Muscariello si è laureata in Lettere moderne presso l’Università di Salerno, mentre Chiara Memoli ha conseguito la laurea in Ingegneria biomedica a Torino. La loro amicizia è diventata nota per un tragico incidente avvenuto nell’estate del 2020, in cui Giulia salvò la vita di Chiara, gesto che le costò la perdita della gamba sinistra.

L’incidente e il riconoscimento

Il drammatico incidente si verificò il 31 luglio 2020 a Nocera Superiore. Le due ragazze erano sedute su un muretto in attesa dei genitori, quando un’auto sbandò e si diresse verso di loro. Giulia Muscariello, accortasi del pericolo imminente, spinse via Chiara Memoli, salvandola, ma venne colpita dall’auto, riportando gravi ferite che portarono all’amputazione della sua gamba sinistra. Per il suo coraggio e altruismo, Giulia venne nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella l’anno successivo.

Un’amicizia oltre ogni ostacolo

A distanza di quattro anni da quell’incidente, le due giovani hanno raggiunto l’importante traguardo della laurea, simboleggiando una forza d’animo e una resilienza ammirevole. Nonostante abbiano intrapreso percorsi di studio diversi, la loro amicizia continua a essere un legame indissolubile che ha superato ogni avversità.