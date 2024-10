Incidente frontale nel barese, forse per un sorpasso azzardato, si temono vittime

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un grave incidente frontale si è verificato pochi istanti fa tra Rutigliano e Adelfia. Al momento, i mezzi di soccorso non sono ancora giunti sul posto e la strada potrebbe essere chiusa al traffico a breve.

Dinamica dell’incidente

L’incidente sembra essere stato causato da un sorpasso azzardato, probabilmente di un tir, che ha portato a una collisione frontale tra due veicoli. La situazione è in evoluzione e si consiglia agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di evitare la zona.

Intervento delle autorità

Le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso sono in arrivo sul luogo dell’incidente. È probabile che la strada venga temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti per informazioni sul traffico.