Selvaggia Lucarelli risponde a Sonia Bruganelli dopo lo scontro a Ballando con le Stelle

La polemica tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli continua sui social, con una replica ironica della giudice di Ballando con le Stelle alle accuse ricevute.

Botta e risposta dopo La Vita in Diretta

Le tensioni tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli sono emerse dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Durante l’esibizione, la produttrice televisiva non ha convinto la giuria, in particolare Lucarelli, che ha giudicato la sua performance “poco incisiva” sulla pista da ballo. A seguito di queste critiche, Bruganelli, ospite a La Vita in Diretta, ha espresso il suo disappunto dichiarando: “Mi ha ridicolizzata”.

La dichiarazione di Bruganelli ha fatto riferimento alla presenza di sua figlia tra il pubblico, affermando che l’attacco ricevuto è stato gratuito e ha coinvolto un ambito privato che avrebbe preferito evitare. La produttrice ha inoltre rivelato che l’emozione e il dispiacere per la situazione l’hanno spinta a lasciare momentaneamente il programma durante la registrazione.

La replica di Selvaggia Lucarelli sui social

La risposta di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere. Sotto un post pubblicato da Giuseppe Candela su X (ex Twitter), la giudice di Ballando con le Stelle ha replicato con ironia: “Toccherà dare 10 a tutti quelli con prole”, un commento che ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti. Non solo, Lucarelli ha anche condiviso diverse storie su Instagram, dove ha ribadito il suo punto di vista, ricordando che il suo giudizio era esclusivamente legato alla performance di ballo e non intendeva toccare la sfera privata di Bruganelli.

Nelle storie, Lucarelli ha riportato altri episodi, come un vecchio attacco di Bruganelli nei confronti di Edoardo Tavassi, durante un’altra trasmissione televisiva. Le dichiarazioni della giudice sembrano suggerire che la questione potrebbe essere ulteriormente discussa nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, lasciando aperta la possibilità di nuovi sviluppi.