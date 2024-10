Angelo Madonia acquista una Lamborghini da oltre 250 mila euro, i gusti della Bruganelli lo hanno influenzato

0 Condivisioni Facebook Twitter

La relazione tra Angelo Madonia e Sonia Bruganelli è ormai ufficiale, e i due sono stati avvistati a bordo di una nuova Lamborghini Urus da 250 mila euro, suscitando l’attenzione dei media e sollevando polemiche nel contesto di “Ballando con le stelle”.

Il lussuoso arrivo in Lamborghini di Madonia e Bruganelli

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli non si nascondono più: la loro storia d’amore è emersa in modo chiaro, soprattutto dopo il bacio passionale immortalato dal settimanale Chi. I due, dopo mesi di voci su una semplice amicizia, hanno deciso di non celare più il loro legame. Il tempismo è stato perfetto, considerando che entrambi sono impegnati nell’edizione in corso di Ballando con le stelle: Madonia come ballerino professionista accanto a Federica Pellegrini, mentre Bruganelli è in gara sotto la guida di Carlo Aiola.

Le nuove foto pubblicate dal magazine Chi li mostrano arrivare agli studi del programma su una lussuosa Lamborghini Urus, un SUV di alta gamma capace di raggiungere i 300 km/h, dal valore superiore ai 250 mila euro. Secondo quanto riportato dal settimanale, si sospetta che il ballerino abbia scelto questo modello proprio per accontentare i gusti della sua compagna. Tuttavia, la certezza principale è che la loro relazione appare sempre più solida e felice.

Polemiche a Ballando con le stelle: il confronto Bruganelli-Lucarelli

Oltre alla loro vita privata sotto i riflettori, Sonia Bruganelli ha attirato l’attenzione del pubblico anche per i suoi scontri con la giuria di Ballando con le stelle, in particolare con Selvaggia Lucarelli. Durante la seconda puntata del programma, trasmessa sabato scorso, la giudice ha criticato aspramente l’esibizione di Bruganelli, sostenendo che la sua personalità dominante sul palco fosse stata oscurata dalla sua poca esperienza nel ballo.

Le parole di Lucarelli hanno scatenato una dura reazione di Bruganelli, che ha replicato nel corso di un’intervista con Alberto Matano: “Quello che mi ha dato fastidio è stata una persona molto intelligente come Selvaggia. So che abbiamo tutti un ruolo, ma quando ha ridicolizzato la mia esibizione, non l’ho accettato. Ho una figlia di 16 anni e questo è stato il motivo per cui ho perso la calma”.

In risposta, Selvaggia Lucarelli ha chiarito la sua posizione: “Mi presto a qualsiasi polemica, ma devono essere basate su fatti reali e non devono coinvolgere minori a scopo personale”. Il confronto tra le due personalità promette di proseguire nelle prossime puntate del programma, con il pubblico curioso di vedere se la tensione si trasferirà anche sul palco.