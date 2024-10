Tony Effe lancia i suoi vestiti tra il pubblico durante il concerto a Roma, un fan: “Metterò il suo calzino in un quadro”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tony Effe sorprende i fan durante il concerto a Roma lanciando abiti e calzini verso la folla. Una fan racconta l’insolita esperienza.

Tony Effe e il gesto curioso durante il concerto di Roma

Il concerto di Tony Effe al Palalottomatica di Roma il 5 ottobre è stato tra i più attesi del mese, con fan accorsi da tutta Italia per vedere il rapper esibirsi. Durante l’esibizione, Tony Effe, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, ha sorpreso i suoi sostenitori con un gesto alquanto singolare. Prima di concludere lo spettacolo, il cantante ha deciso di spogliarsi, restando in mutande e lanciando alcuni dei suoi vestiti tra il pubblico, inclusi i calzini usati durante la performance. Questo episodio non è passato inosservato, soprattutto sui social, dove uno dei calzini lanciati è diventato protagonista di un video su TikTok.

Una delle fan presenti, Aurora, ha raccontato la sua esperienza sui social, dichiarando di aver atteso 14 ore sotto la pioggia pur di assistere al concerto di Tony Effe. “Ho aspettato 14 ore in fila per Tony Effe, anche sotto la pioggia, ma ho il suo calzino. Ho vinto io”, ha scritto in un post su TikTok. Il video, pubblicato due giorni dopo l’evento, ha catturato l’attenzione di molti fan. Successivamente, in un’intervista con Webboh, Aurora ha affermato che conserverà l’indumento in modo speciale: “Probabilmente lo metterò in un quadretto ad hoc, ma sicuramente non lo metterò tra i miei calzini”, ha scherzato.

Un ricordo insolito per i fan di Tony Effe

L’episodio ha generato curiosità e divertimento tra i presenti e sui social. Il gesto di Tony Effe, oltre a essere stato immortalato in numerosi video e foto condivisi online, è diventato simbolo dell’euforia dei fan durante il concerto. La prossima tappa del tour del rapper sarà a Milano, il 12 ottobre, dove molti si chiedono se il cantante replicherà questo tipo di interazione con il pubblico.