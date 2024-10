Meteorologo esperto di uragani in lacrime in diretta Tv per l’arrivo di Milton, “Mi scuso, ma è Terribile”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’uragano Milton, di categoria 5, si prepara a colpire la Florida. Il meteorologo John Morales si commuove in diretta durante una trasmissione su NBC6.

L’emozione di John Morales in diretta tv

Durante un collegamento in diretta su NBC6, il meteorologo John Morales non è riuscito a trattenere l’emozione mentre parlava della devastante forza dell’uragano Milton, che nelle ultime ore è passato da depressione tropicale a uragano di categoria 5. Morales, esperto di uragani, ha seguito negli anni molti degli eventi più catastrofici in Florida, ma è la prima volta che è stato visto in lacrime.

“Mi scuso. Questo è semplicemente terribile”, ha detto con la voce rotta dall’emozione, spiegando quanto fosse incredibile l’improvviso aumento della potenza dell’uragano. Il video del suo intervento è diventato rapidamente virale sui social e su emittenti nazionali come la CNN, suscitando reazioni di solidarietà.

L’uragano Milton e la sua crescita improvvisa

L’uragano Milton, in meno di 12 ore, si è trasformato in una tempesta di categoria 5 sulla scala Saffir-Simpson, con venti superiori ai 252 chilometri orari.

Morales ha descritto con preoccupazione la situazione meteorologica, definendo la velocità con cui Milton ha acquisito forza come “incredibile”.

Molti utenti hanno condiviso il video per evidenziare gli effetti sempre più drammatici della crisi climatica.

Morales ha ricevuto moltissimi messaggi di supporto da telespettatori che lo hanno ringraziato per averli aiutati a prepararsi adeguatamente: “Mi hanno detto che ho salvato delle vite, è stato estremamente incoraggiante”, ha commentato il meteorologo.

La Florida si prepara all’arrivo di Milton

Mentre l’uragano Milton si avvicina alla Florida, lo Stato ha già emesso ordini di evacuazione in 11 contee, compresa la costa centro-occidentale dove si prevede che la tempesta tocchi terra.

Circa sei milioni di cittadini sono stati evacuati e verranno ospitati in rifugi allestiti nelle aree interne del Paese. Il presidente Joe Biden ha parlato alla nazione, sottolineando la gravità della situazione: “È una questione di vita o di morte”, ha avvertito, esortando i cittadini a seguire gli ordini di evacuazione.

Anche se si prevede che Milton perderà forza prima di arrivare sulla terraferma, potrebbe ancora colpire Tampa con venti di categoria 3 o 4, causando potenziali devastazioni in aree densamente popolate.