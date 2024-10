Chiara Ferragni innamorata come un’adolescente di Silvio Campara e lui la sta aiutando a risollevare le sue aziende

0 Condivisioni Facebook Twitter

La celebre influencer italiana, Chiara Ferragni, sembra aver ritrovato la felicità, sia sul piano professionale che personale, al fianco dell’imprenditore Silvio Campara. Tuttavia, la coppia preferisce mantenere la relazione lontana dai riflettori.

Una nuova relazione e una rinascita per Chiara Ferragni

Dopo un periodo di crisi sentimentale e lavorativa, Chiara Ferragni ha trovato un nuovo equilibrio, sia nella vita professionale che personale. La sua relazione con Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose, un’azienda veneziana specializzata in sneakers di lusso, ha iniziato a farsi seria fin dall’inizio dell’estate. Campara, che ha otto anni in più di Ferragni, è noto per essere una persona riservata, nonostante il suo successo professionale, e sembra intenzionato a mantenere la loro relazione lontana dal clamore mediatico.

Le amiche di Ferragni, come riportato dal settimanale “Oggi”, la descrivono come “innamorata come un’adolescente alla prima cotta”, un sentimento che l’influencer stessa ha confermato confidando di sentirsi finalmente “protetta” accanto a Silvio Campara. A differenza dell’ex marito Fedez, con cui la relazione è giunta al termine in modo burrascoso, Ferragni sembra ora aver trovato stabilità. In particolare, si ricorda il momento difficile vissuto durante il Festival di Sanremo 2023, quando i comportamenti di Fedez rischiarono di compromettere la sua performance come co-conduttrice.

Riservatezza e successi professionali: i motivi della discrezione

Nonostante l’intensità del sentimento, la relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara rimane tuttora privata, soprattutto per volere di lui. Le ragioni sono molteplici, tra cui il delicato momento che Campara sta vivendo nella sua vita personale. L’imprenditore è infatti ancora coinvolto nella separazione dalla sua ex moglie, Giulia Luchi, con cui ha due figli piccoli. Oltre agli aspetti legali legati alla separazione, Campara preferisce mantenere un basso profilo per evitare qualsiasi situazione che possa compromettere la sua immagine pubblica in un momento così sensibile.

Sul piano lavorativo, Campara ha dimostrato di essere un leader di successo: sotto la sua direzione, Golden Goose è cresciuta esponenzialmente, passando da 20 milioni di euro di fatturato e 17 dipendenti nel 2013 agli attuali 587 milioni e 700 dipendenti. Questo ha portato Chiara Ferragni e Silvio Campara a condividere anche una forte intesa professionale. L’imprenditore sarebbe pronto a supportare Ferragni nel ricostruire la sua immagine, dopo le difficoltà degli ultimi mesi.