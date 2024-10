Giacomo, giovane italiano che vive a Tampa, racconta in diretta l’arrivo dell’uragano Milton, “Siamo al buio, sarà una notte pesante”

0 Condivisioni Facebook Twitter



Giacomo Sanvitale, giovane italiano residente vicino Tampa, documenta sui social l’arrivo dell’uragano Milton in Florida. L’acqua entra in casa e la corrente è già stata staccata.

Il racconto di Giacomo Sanvitale dall’epicentro dell’uragano

Nel pieno dell’uragano Milton, uno dei più potenti mai registrati, Giacomo Sanvitale, giovane calciatore italiano trasferitosi in Florida, sta condividendo in tempo reale sui social media la sua esperienza.

Con circa 120.000 follower su Instagram, Giacomo ha catturato l’attenzione del pubblico mentre descrive le difficoltà affrontate durante il passaggio della tempesta.

Negli ultimi video pubblicati, Sanvitale mostra la sua casa immersa nel buio a causa della mancanza di corrente e l’acqua che inizia a infiltrarsi dalle finestre e dalle porte:

“Siamo ufficialmente al buio, stiamo usando le candele. Un po’ di acqua sta entrando in casa. Sarà una notte pesante, l’uragano penso sia sopra di noi. Senza luce, senza nulla. Speriamo bene.”

Giacomo Sanvitale: un giovane calciatore italiano in Florida

Originario di Saronno, provincia di Milano, Giacomo Sanvitale si è trasferito negli Stati Uniti per seguire il suo sogno di giocare a calcio. Studente al college e membro di una squadra locale, Sanvitale ha raccontato ai media italiani come il calcio sia uno dei motivi principali che lo hanno portato in Florida: “Gioco per il college, e se giochi bene, a fine anno c’è il draft e la squadra di MLS ti viene a prendere.” Ora, però, la sua esperienza americana è segnata dall’impatto devastante dell’uragano Milton, definito dal presidente Joe Biden come “la tempesta del secolo”, anche se recentemente declassato da categoria 5 a categoria 1.

Altri italiani in Florida condividono i loro racconti sull’uragano

Non è solo Giacomo Sanvitale a raccontare l’uragano Milton sui social. Anche altri italiani in Florida stanno documentando le loro esperienze.

Tra questi, il creator Alessandro Della Giusta, che si trova a Orlando, ha mostrato piogge intense e forti venti, anche se l’impatto nella sua zona è stato più lieve rispetto a Tampa. Inoltre, una famiglia di Vicenza, nota sui social come Magnagati in America, ha documentato il caos nei supermercati, dove migliaia di persone si sono affrettate a fare provviste prima dell’arrivo dell’uragano.

Sebbene la loro situazione sembri più tranquilla, evidenziano come l’affluenza nei negozi sia così alta da non lasciare nemmeno carrelli disponibili per gli acquisti.