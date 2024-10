L’uragano Milton si sta abbattendo sulla Florida, notizie di primi morti, gli esperti “Il peggio deve ancora venire”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’uragano Milton, descritto come il peggiore degli ultimi 100 anni, ha colpito la Florida, costringendo migliaia di persone all’evacuazione e causando panico tra i residenti.

Milton si abbatte sulla Florida: evacuazioni e misure di emergenza

Dopo giorni di allerta, l’uragano Milton ha colpito la Florida con una forza devastante, lasciando la popolazione in allarme. Già dal pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, i segnali della tempesta si sono fatti sentire, e le autorità hanno ordinato l’evacuazione di diverse città.

Lunghe code hanno affollato le autostrade, mentre chi ha deciso di restare ha adottato misure di sicurezza per proteggersi dall’imminente violenza della tempesta.

Il vicepresidente di Casa Italia, Paolo Mangia, ha spiegato come la comunità italiana stia affrontando la situazione: “La gente si è preparata come poteva e siamo in costante contatto con la comunità italiana della Florida.”

Misure di sicurezza: sacchi di sabbia e protezioni per finestre

Chi ha scelto di restare nelle zone colpite ha adottato precauzioni per proteggersi dai danni dell’uragano. Tra le misure più comuni, l’uso di sacchi di sabbia per prevenire l’infiltrazione di acqua nelle abitazioni e l’installazione di hurricane shutter, lastre di acciaio per evitare la rottura dei vetri delle finestre.

“Quando una finestra si rompe, la pressione del vento entra e distrugge tutto” ha spiegato Mangia. Anche le case più moderne, costruite secondo gli standard più recenti, sono state rafforzate con pannelli di legno o acciaio. Tuttavia, non tutti hanno potuto permettersi queste protezioni, e molte abitazioni più vecchie sono a rischio di distruzione.

Rischi post-uragano: acqua contaminata e pericolo di folgorazione

Oltre ai danni immediati causati dal vento e dalla pioggia, i residenti temono per le condizioni post-uragano. La mancanza di elettricità e acqua potabile potrebbe durare giorni, e la rottura delle tubature potrebbe contaminare l’acqua disponibile.

“L’acqua potrebbe uscire dai rubinetti, ma non essere potabile” ha aggiunto Mangia, sottolineando l’importanza di acquistare scorte di acqua. Un altro rischio è rappresentato dai cavi elettrici caduti, spesso invisibili sotto l’acqua, che potrebbero provocare folgorazioni. Le autorità locali e federali, incluse quelle del FEMA, hanno assicurato che i fondi per la gestione dell’emergenza sono disponibili, ma l’intervento immediato è limitato a causa della chiusura degli ospedali e delle difficoltà logistiche.