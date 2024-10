Carlo a 13 anni dopo aver sconfitto il cancro torna a giocare a calcio, il primo gol è dedicato all’amico Lian ancora in ospedale

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il tredicenne Carlo, dopo aver sconfitto un linfoma, torna a giocare a calcio e dedica il suo primo gol a Lian, un bambino di 4 anni ancora in ospedale.

Carlo vince la sua battaglia e torna in campo con un gesto commovente

Dopo nove mesi di lotta contro un linfoma di terzo e quarto grado, il giovane Carlo è finalmente tornato in campo con la sua squadra, la Riccione 1926.

Durante la prima partita dal suo rientro, Carlo ha segnato un gol, ma l’esultanza ha lasciato tutti senza parole: alzando la maglietta ha mostrato un’altra con la scritta “Forza Lian“.

Lian, un bimbo di soli 4 anni, è stato il compagno di stanza di Carlo durante i mesi trascorsi in ospedale, e il gesto è stato un modo per ricordare la sua lotta ancora in corso. “Non è giusto che sia lì – ha dichiarato Carlo – dovrebbe essere qui sul campo a correre con me.”

Un legame speciale nato in ospedale

Il giovane Carlo, che a soli 13 anni ha affrontato una dura battaglia contro il cancro, ha sempre mostrato un cuore grande, come ha raccontato suo padre Fausto.

Durante il lungo periodo trascorso in ospedale, Carlo ha stretto un legame profondo con il piccolo Lian, donandogli anche i giocattoli che riceveva.

Il gol e la dedica sono stati un segno del forte legame che si è creato tra i due durante la loro permanenza in ospedale. Il gesto, spontaneo e non annunciato a nessuno, ha commosso profondamente il pubblico presente alla partita, che ha risposto con un lungo applauso.

La forza di un giovane campione

Il ritorno in campo di Carlo è stato un momento emozionante, non solo per il ragazzo e la sua famiglia, ma anche per la comunità che lo ha sostenuto durante la malattia.

Il suo gesto di solidarietà nei confronti di Lian ha dimostrato che, nonostante le difficoltà affrontate, Carlo non ha mai smesso di pensare agli altri. Il papà Fausto ha condiviso che questo è solo uno dei tanti atti di gentilezza del figlio, sottolineando quanto la sua esperienza lo abbia reso sensibile verso chi è ancora impegnato nella battaglia contro la malattia.