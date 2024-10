Affari Tuoi: Alessia diverte tutti ma la battuta che fa a De Martino spiazza il conduttore

0 Condivisioni Facebook Twitter

La partecipazione di Alessia al gioco di Rai1 ha regalato momenti di leggerezza con battute rivolte al conduttore Stefano De Martino e il dottore Pasquale Romano.

Le battute in diretta di Alessia su Stefano De Martino

La puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 9 ottobre 2024 ha visto protagonista Alessia, concorrente originaria di Rossano Calabro e fisioterapista della Regione Calabria. In studio, accompagnata dalla sorella Federica, si è distinta per il suo spirito ironico, facendo sorridere pubblico e conduttore. Durante la partita, Alessia ha scherzato con Stefano De Martino, rivolgendogli una battuta che ha spiazzato tutti: “Nella vita ci vuole un gluteo come il tuo, anche solo la metà”. Il commento, divertente e inaspettato, ha suscitato la risata dello stesso conduttore e del pubblico, diventando uno dei momenti più esilaranti della serata.

Alessia, che ha portato a casa un premio di 30mila euro, è riuscita a mantenere un’atmosfera leggera nonostante l’andamento altalenante della sua partita, alternando frecciatine e battute verso il conduttore e il dottore Pasquale Romano, altra figura centrale del gioco.

Il siparietto con il dottore e la battuta sull’assegno

Non è mancato nemmeno uno scambio divertente tra Alessia e il dottore Pasquale Romano, quando la concorrente ha dichiarato di aver seguito un corso di ipnosi a Torino, e ha scherzato sull’idea di ipnotizzare il dottore durante la diretta. “Voglio provare a farti una macumba, guarda il monitor”, ha esclamato tra le risate, mentre tentava di convincere il dottore a “togliere gli occhiali e rilassarsi”. Anche in questo caso, l’umorismo di Alessia ha contribuito a rendere la puntata ancora più vivace.

Nel corso della serata, anche Stefano De Martino è stato coinvolto in un piccolo errore. Distratto dalle battute e dal clima leggero creato da Alessia, il conduttore ha scritto un assegno sbagliato per la concorrente, indicando 6mila euro anziché 9mila, cifra suggerita dal dottore. “Mi sono confuso”, ha ammesso ridendo, prima di correggere l’errore e consegnare il nuovo assegno.