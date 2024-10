Rafa Nadal annuncia il ritiro dal tennis, “Penso che sia il momento giusto per chiudere la carriera”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’ex numero uno del mondo, Rafa Nadal, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal tennis. La sua ultima apparizione avverrà durante le Finals di Coppa Davis a novembre.

L’annuncio del ritiro: un addio sofferto

In un emozionante video, Rafael Nadal ha confermato che la sua carriera da tennista professionista è giunta al termine.

Il campione, vincitore di 22 titoli del Grande Slam e dominatore del Roland Garros con 14 vittorie, ha deciso di chiudere una carriera straordinaria, che ha ispirato milioni di appassionati in tutto il mondo. Nel video, Nadal ha affermato:

“Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionistico”. Il campione spagnolo ha spiegato che i continui problemi fisici hanno reso impossibile continuare a giocare senza limitazioni: “Sono stati anni difficili, specialmente gli ultimi due. Penso che questo sia il momento giusto per chiudere la mia carriera”.

Il ringraziamento ai rivali Federer e Djokovic

Nel suo discorso, Nadal ha voluto rendere omaggio ai suoi grandi rivali, Roger Federer e Novak Djokovic, con cui ha condiviso alcuni dei momenti più epici nella storia del tennis. “Voglio ringraziare l’intero mondo del tennis, tutte le persone che compongono questo sport e soprattutto i miei grandi rivali”, ha dichiarato Nadal, riconoscendo che la competizione con Federer e Djokovic lo ha spinto a migliorarsi e a diventare uno dei più grandi di sempre.

Una carriera leggendaria: i numeri di Nadal

Descrivere la carriera di Rafa Nadal è un’impresa ardua, vista l’enorme quantità di record che ha stabilito. Nato a Manacor, sull’isola di Maiorca, il 3 giugno 1986, Nadal ha collezionato ben 22 titoli del Grande Slam, inclusi 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 Australian Open e 4 US Open.

È stato numero 1 del mondo per 209 settimane, chiudendo quattro stagioni in cima alla classifica (2008, 2010, 2013, 2017). Nadal è anche l’unico tennista della storia ad aver mantenuto la posizione numero 1 in tre decadi differenti, restando nella top ten per 912 settimane consecutive dal 2005 al 2023.