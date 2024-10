Puglia, scontro a un incrocio tra Peugeot e un camion, muore la conducente dell’auto

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una donna ha perso la vita questa mattina a seguito di un tragico scontro tra la sua auto e un mezzo pesante nel territorio di Laterza.

Questa mattina, un grave incidente stradale ha avuto luogo all’incrocio tra la strada provinciale 20 e la strada provinciale 22 nel comune di Laterza, in provincia di Taranto.

Una donna, alla guida di una Peugeot 206 rossa, è rimasta coinvolta in uno scontro con un camion. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma l’impatto è stato fatale per la conducente dell’auto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Castellaneta, il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Laterza.

Accertamenti in corso sulle cause dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire esattamente quanto accaduto sull’incrocio tra le due strade provinciali.

Al momento, le circostanze dell’incidente non sono ancora chiare, e si attende l’esito delle indagini da parte degli inquirenti.

Lo scontro è avvenuto in una zona rurale, spesso percorsa da mezzi pesanti, il che potrebbe aver influito sull’esito fatale dell’impatto.

Intervento delle autorità e soccorsi sul luogo dell’incidente

Sul luogo dell’incidente, oltre ai carabinieri e alla Polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco per prestare assistenza e liberare la strada.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare. La circolazione è stata interrotta per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi necessari e gestire la rimozione dei veicoli coinvolti.