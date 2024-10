L’addio doloroso a Elena Ostan, morta a 45 anni dopo anni di lotta contro il cancro, lascia il marito e due figli adolescenti

0 Condivisioni Facebook Twitter

La comunità di San Stino di Livenza è in lutto per la prematura scomparsa di Elena Ostan, morta a 45 anni a causa di un tumore. Lascia il marito Cristian e due figli adolescenti.

Un addio doloroso a Elena Ostan, madre e donna coraggiosa

La comunità di San Stino di Livenza è stata profondamente colpita dalla notizia della morte di Elena Ostan, venuta a mancare all’età di 45 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore.

Elena, molto amata per il suo carattere solare e generoso, ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi l’ha conosciuta.

Era moglie di Cristian e madre amorevole di Martino e Leonardo, ai quali ha sempre dedicato tutto il suo amore e la sua attenzione, nonostante la difficile malattia che l’ha portata a frequentare per anni gli ospedali di Portogruaro e del Cro di Aviano.

Impegno con i bambini e amore per la comunità

Elena Ostan era nota per il suo impegno nel lavoro con i bambini, avendo gestito insieme alla sorella un asilo nido a San Stino di Livenza.

La sua dedizione verso gli altri e il suo spirito altruista si sono distinti in ogni ambito della sua vita, rendendola una figura di riferimento per molte famiglie della comunità. Sempre pronta ad aiutare, Elena si è fatta conoscere per la sua gentilezza e il suo desiderio di mettersi al servizio del prossimo.

Funerali e ultimo saluto

I funerali di Elena Ostan si terranno domani, 11 ottobre, alle 10:30, nella chiesa parrocchiale di San Stino di Livenza, con partenza dalla Sala del Commiato del cimitero locale.

La famiglia ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti che ricordano con affetto il sorriso di Elena e la sua grande dedizione verso gli altri.