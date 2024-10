Esce da scuola e tenta di prendere il bus, scivola, il mezzo parte e la schiaccia, muore una 14enne

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una ragazzina di 14 anni è stata investita e uccisa da un autobus fuori dal campus scolastico Raineri Marcora di Piacenza. Le indagini sono ancora in corso.

Una tragica fatalità all’uscita da scuola

Una ragazza di 14 anni è tragicamente deceduta oggi pomeriggio a Piacenza, schiacciata da un autobus che si trovava nei pressi del campus Raineri Marcora, in strada Agazzana. Secondo le prime ricostruzioni, l’adolescente, studentessa del primo anno della scuola alberghiera, avrebbe cercato di raggiungere il mezzo mentre stava ripartendo dopo aver caricato altri studenti. Purtroppo, la giovane è morta sul colpo, travolta dal veicolo in movimento. L’autista dell’autobus ha immediatamente fermato il mezzo.

Inutile l’intervento dei soccorsi

Una serie di soccorsi si è attivata immediatamente dopo l’incidente. La prima a tentare di prestare aiuto è stata un’infermiera dell’ospedale di Piacenza, che si trovava sul posto in attesa di suo figlio. Tuttavia, la gravità della situazione era evidente.

I sanitari del 118, supportati da un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e dall’elisoccorso partito da Brescia, sono giunti rapidamente sul luogo, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Le autorità locali, compresa la Polizia di Piacenza, hanno subito avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La reazione della comunità scolastica

Il dirigente scolastico dell’Istituto agrario, Alberto Mariani, ha rilasciato una dichiarazione toccante dopo la tragedia: “Una tragedia che colpisce il cuore non solo per il sottoscritto ma per tutto il personale dell’Istituto agrario.

Ci stringiamo vicino ai genitori e più che essere a loro vicino e porgere le nostre condoglianze, veramente altro non possiamo fare.

Non andiamo via finché la ragazza è qui perché non la vogliamo lasciare da sola”. La comunità scolastica e cittadina è profondamente colpita dall’accaduto, con un sentimento di dolore e sgomento che si diffonde tra studenti e famiglie.