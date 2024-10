Puglia, turista di 62 anni in sella alla bici viene travolta da un pullman, morta sul colpo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una turista norvegese di 62 anni è morta in un incidente stradale ad Otranto dopo essere stata investita da un pullman turistico mentre percorreva una strada panoramica in bicicletta.

L’incidente sulla provinciale delle Orte

Il tragico incidente è avvenuto lungo la strada provinciale che conduce alle Orte, una delle zone paesaggistiche più suggestive della costa di Otranto.

La vittima, una turista di 62 anni proveniente dalla Norvegia, si trovava in compagnia di un gruppo di altri ciclisti, tutti in vacanza nel Salento.

Avevano noleggiato biciclette per esplorare la zona. Per cause ancora in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo della sua bici, finendo nella corsia opposta. In quel momento, un pullman con a bordo una comitiva di turisti francesi sopraggiungeva nella stessa direzione e l’impatto è stato inevitabile.

Morte nonostante il casco

Nonostante la ciclista indossasse regolarmente il caschetto di protezione, l’urto con il mezzo pesante si è rivelato fatale.

La donna è finita sotto il pullman e, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare. I carabinieri e la polizia locale sono giunti sul posto per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le autorità stanno cercando di stabilire come la ciclista abbia perso il controllo del mezzo e invaso la corsia opposta.

Gli agenti della polizia locale di Otranto e i carabinieri proseguiranno con le indagini per definire tutte le responsabilità. Al momento, non ci sono altri feriti tra i ciclisti né tra i passeggeri del pullman.