“Io canto Generation”, Mirko talento barese di 10 anni, dalle esibizioni in via Sparano al successo su Canale 5

Mirko Milella, un artista di soli 10 anni, ha conquistato milioni di spettatori dopo il suo esordio nel programma di Canale 5, “Io Canto Generation”, condotto da Gerry Scotti.

Dalle strade di Bari al piccolo schermo

Partito dalle esibizioni in strada, il giovane talento barese Mirko Milella è diventato noto non solo tra i passanti di via Sparano, ma anche al grande pubblico televisivo. Ieri sera, Mirko, nome d’arte Rock.Rabbit, ha avuto l’opportunità di duettare con Fausto Leali durante la prima puntata di “Io Canto Generation”, trasmessa su Canale 5.

Il programma vede 24 giovani promesse del canto esibirsi in performance mozzafiato. La passione di Mirko per la musica, ereditata dal padre, è stata chiara fin dalle prime note, conquistando gli oltre due milioni di telespettatori certificati dai dati Auditel.

Una passione coltivata per strada

Prima di raggiungere il grande pubblico, Mirko era già noto a molti baresi, che lo avevano visto suonare la chitarra in via Sparano, la famosa via dello shopping di Bari.

“Ogni sabato vado a suonare con la mia chitarra in via Sparano“, ha raccontato al conduttore Gerry Scotti. Con un cartello, il giovane artista invita i passanti a seguirlo su TikTok, dove continua a condividere la sua passione per la musica, nella speranza di raggiungere il suo sogno di diventare un musicista professionista.

Un sogno che diventa realtà

La carriera di Mirko Milella sembra ormai ben avviata, con esibizioni non solo a Bari, ma anche in città come Roma e Napoli.

Adesso, grazie al palco di “Io Canto Generation”, il giovane talento barese ha raggiunto un pubblico molto più ampio, dimostrando la sua bravura e la sua determinazione a perseguire il suo sogno. La partecipazione al programma rappresenta un passo importante per questo giovane talento, pronto a farsi strada nel mondo della musica.