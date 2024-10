Ghali racconta la terza operazione che ha subito sua mamma per un tumore: “I soldi e il successo non contano nulla”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il cantante Ghali ha condiviso su Instagram il difficile percorso affrontato dalla madre, operata per la terza volta per un tumore, e ha lanciato un messaggio di speranza per chi vive momenti di sofferenza.

La diagnosi e il difficile percorso

Il cantante Ghali, sempre vicino ai suoi fan attraverso i social, ha voluto condividere un momento delicato della sua vita privata. In un lungo post su Instagram, ha raccontato come sua madre abbia affrontato il tumore per la terza volta. “Un mese fa hanno diagnosticato di nuovo il cancro a mia madre,” ha scritto, descrivendo le sue paure e i suoi pensieri in quei giorni: “Quando ci siamo svegliati quella mattina, il cielo era grigio. Mia mamma si è messa a pregare, piangeva, e io riuscivo a sentire le sue lacrime piombare sul tappeto”.

Nel suo racconto, Ghali ha evidenziato la paura crescente che sua madre non superasse l’operazione, descrivendo quei giorni come un periodo di ansia costante e di interrogativi. “Mi facevo mille domande: cosa dovrei fare prima che entri in sala operatoria? Come devo passare questi ultimi giorni con lei? A cosa servono tutti sti soldi e questo successo?” ha confessato, rivelando la sua profonda angoscia e il senso di impotenza che lo attanagliava.

Il messaggio di forza e speranza

Nonostante i momenti difficili, Ghali ha trovato conforto nelle parole della madre, che gli ha dato la forza di andare avanti. “Mia madre mi disse ‘Ghali, tu devi continuare, la musica è un dono di Dio'”, ha ricordato il cantante, spiegando come quella conversazione sia stata cruciale per lui. Le sue parole hanno riacceso in Ghali la volontà di proseguire il suo percorso artistico e di superare le difficoltà.

Nel post, Ghali ha anche voluto lanciare un messaggio di speranza a chiunque stia attraversando un periodo difficile. “Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento in balia della paura. Niente Panico fuori a mezzanotte”, ha scritto, riferendosi alla sua nuova canzone. Ghali ha sottolineato l’importanza di affrontare il dolore e la paura con coraggio, ricordando che anche i momenti più difficili possono essere superati grazie alla forza interiore e alla vicinanza delle persone care.

L’intervento alla fine è andato bene, come ha confermato lo stesso Ghali: “Grazie a Dio l’operazione è andata bene. Quel giorno ho capito di aver scritto una cura”. Il cantante ha concluso il suo messaggio con parole di incoraggiamento per tutti coloro che, per qualsiasi motivo, stanno vivendo situazioni di sofferenza.