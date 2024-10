Elisabetta Gregoraci: “Sono single e mio figlio mi chiede perché sono sempre insieme al padre”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La conduttrice ha svelato in diretta televisiva di essere tornata single, spiegando le ragioni della separazione e il legame con l’ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci: fine della storia con Giulio Fratini

Elisabetta Gregoraci, ospite del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, ha confermato di essere nuovamente single dopo la fine della sua relazione con l’imprenditore fiorentino Giulio Fratini, durata due anni. “Sono single, ho preso questa decisione”, ha dichiarato la conduttrice quando le è stato chiesto della sua situazione sentimentale. Nonostante le voci circolassero già da qualche settimana, la rottura è stata ufficializzata solo durante l’intervista.

Nonostante le speculazioni su un possibile riavvicinamento romantico con Flavio Briatore, la Gregoraci ha chiarito che la separazione da Fratini non è dovuta alla gelosia del suo ex marito: “Non è per questo, ma per fatti miei che ho preso questa scelta”, ha spiegato. Tuttavia, il loro rapporto rimane oggetto di curiosità, soprattutto per il figlio Nathan Falco, che si domanda: “Perché stiamo sempre insieme?”.

Il legame con Flavio Briatore e il benessere del figlio Nathan

Durante l’intervista, la Gregoraci ha parlato apertamente del suo rapporto con Flavio Briatore, sottolineando che, nonostante la separazione ufficiale, sono rimasti molto uniti per il bene del figlio. “La gente non accetta questa separazione, ma in realtà non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da 20 anni”, ha dichiarato. Ha poi aggiunto: “Viviamo a 500 metri di distanza, ceniamo spesso insieme, anche senza Nathan. Nostro figlio è felice e questo è quello che conta”.

La conduttrice ha spiegato che, nonostante le frecciatine e la gelosia di Briatore, il loro legame rimane forte e improntato sul rispetto reciproco. “Quando è stato male, io c’ero e lui anche”, ha detto emozionata.

Le sfide personali: dall’amore alla salute

Negli ultimi tempi, Elisabetta Gregoraci ha affrontato anche problemi di salute. Di recente, infatti, è stata ricoverata due volte a causa di un’infezione alle vie urinarie, che si stava estendendo fino a colpire il rene. “Mi sono spaventata perché è successo molto in fretta”, ha raccontato. La febbre alta e il dolore persistente l’hanno spinta a rivolgersi a una clinica, dove è stata curata con antibiotici per endovena. Fortunatamente, grazie anche al supporto della sorella Marzia, la conduttrice è riuscita a evitare complicazioni più gravi.

Ora, in fase di recupero, Gregoraci ha dichiarato di stare meglio, ma di dover continuare a monitorare la situazione con ulteriori analisi. “Sto prendendo delle medicine, ma per fortuna ora sto bene”, ha concluso.