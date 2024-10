Scontro frontale tra un Suv e una Mercedes, morte tre persone, feriti gravemente tre bimbi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Gravissimo incidente stradale sulla statale 624 tra Palermo e Sciacca. Tre adulti sono deceduti e tre bambini risultano gravemente feriti.

Violento scontro frontale tra due auto sulla Palermo-Sciacca

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi, 12 ottobre, tra Altofonte e Giacalone, nei pressi di Palermo.

Lo schianto, avvenuto alle 8:30 del mattino, ha coinvolto due veicoli, un Suv Toyota Rav 4 e una Mercedes, che si sono scontrati frontalmente al chilometro 13 della statale 624, meglio conosciuta come Palermo-Sciacca.

La violenza dell’impatto ha causato il capovolgimento di uno dei veicoli. Il bilancio dell’incidente è drammatico: tre adulti sono deceduti, mentre tre bambini sono rimasti gravemente feriti.

Tre vittime accertate, i bambini ricoverati in codice rosso

Le vittime sono i genitori dei tre bambini feriti, rispettivamente di 40 e 42 anni, e un uomo di 51 anni che si trovava nell’altra vettura. I bambini, di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo in codice rosso. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul luogo, con l’arrivo dei sanitari del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno estratto le vittime dalle lamiere. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Strada chiusa e traffico deviato, indagini in corso

A seguito dell’incidente, la statale 624 è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e agevolare i soccorsi. Il traffico è stato deviato verso una viabilità alternativa. Oltre ai soccorsi, sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le squadre dell’Anas. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per chiarire le dinamiche dell’incidente.