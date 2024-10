Bari statale, 16 incidente a Torre a Mare, auto si ribalta dopo impatto con un tir, tre i feriti gravi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Grave incidente sulla strada statale 16 vicino a Bari, coinvolti più veicoli e un tir, tre persone ferite. Il traffico è rimasto rallentato per ore.

Scontro multiplo sulla statale 16: coinvolto un tir

Questa mattina, sulla strada statale 16, all’altezza di Torre a Mare, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto diversi veicoli, causando il ferimento di tre persone.

L’incidente è avvenuto all’alba, in circostanze ancora in fase di accertamento, e tra i veicoli coinvolti c’era anche un tir. Una delle auto si è ribaltata sulla carreggiata dopo l’impatto, complicando ulteriormente la situazione.

Intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e a bonificare il tratto di strada interessato.

Gli operatori sanitari del 118 hanno soccorso i feriti, trasportandoli in ospedale per ulteriori accertamenti. Le condizioni delle persone ferite non sembrano essere gravi, ma i dettagli sulla loro salute non sono ancora stati resi noti.

Traffico rallentato per diverse ore sul tratto interessato

A seguito dell’incidente, il traffico sulla statale è stato fortemente rallentato. I carabinieri si sono occupati dei rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro, che ha richiesto tempo per la messa in sicurezza della strada. Il traffico, in quella zona già molto frequentata, ha subito ripercussioni per diverse ore.