Muore a 32 anni per un arresto cardiaco dopo aver saputo che il figlio nel grembo è morto

La giovane, incinta al settimo mese, ha perso la vita per un arresto cardiaco poche ore dopo aver appreso la morte del figlio in grembo.

La tragedia al pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino

Dramma nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio a Vibo Valentia, dove una giovane donna incinta al settimo mese ha perso la vita poco dopo aver ricevuto la notizia della morte del bambino che portava in grembo. La vittima è Martina Piserà, 32 anni, originaria di Pizzo ma residente in un altro comune del Vibonese.

Secondo le ricostruzioni, la donna è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino accusando forti dolori addominali e segnalando l’assenza di movimenti fetali. Dopo essere stata trasferita in Ginecologia e sottoposta ai primi accertamenti, i medici hanno dovuto comunicarle il decesso del bambino. Poco dopo, la situazione è precipitata.

Arresto cardiaco improvviso e inutili i tentativi di rianimazione

Mentre i sanitari valutavano le opzioni per procedere con le cure, Martina ha accusato un grave malore. Immediatamente ricoverata d’urgenza, la giovane ha subito un arresto cardiaco. Il quadro clinico si è aggravato rapidamente, compromettendo le funzioni vitali.

Nonostante i tentativi prolungati di rianimazione, il personale medico non è riuscito a salvarle la vita. Il decesso della 32enne è stato dichiarato nelle prime ore della mattina. Sotto shock l’intero reparto ospedaliero e la comunità locale.

Inchiesta in corso e cordoglio del sindaco

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte della Procura di Vibo Valentia, che ha disposto il sequestro della salma e l’acquisizione della documentazione clinica. Sarà l’autopsia a chiarire le cause esatte del decesso. Contestualmente, anche l’Azienda sanitaria provinciale ha avviato un’indagine interna per verificare la correttezza delle procedure adottate.

Profondo il dolore espresso dal sindaco di Pizzo, Giuseppe Marasco, che ha voluto ricordare pubblicamente la giovane madre: “Con profonda commozione e immenso dolore, esprimo il mio più sentito cordoglio e dell’amministrazione Comunale tutta, per la tragica scomparsa della giovane Martina Piserà, strappata troppo presto all’affetto dei suoi cari, mentre attendeva con amore e speranza l’arrivo del suo bambino. Una perdita che ci colpisce nel profondo, che lascia sgomenti e ci unisce tutti in un abbraccio silenzioso di rispetto e solidarietà. In questo momento di indicibile dolore, il mio pensiero va alla famiglia e a quanti le hanno voluto bene: a loro va la vicinanza mia personale e di tutta l’Amministrazione comunale”.