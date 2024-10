Roma, crollo di un ascensore in pieno centro storico, un morto e due feriti

0 Condivisioni Facebook Twitter



Tragedia nel centro storico di Roma durante la manutenzione di un ascensore. Un operaio ha perso la vita, due i feriti.

Un ascensore è crollato oggi in un edificio situato in via delle Vergini, nel cuore di Roma, non lontano dal Teatro Quirino e dalla Fontana di Trevi.

L’incidente è avvenuto all’interno di un palazzo dove era in corso un intervento di manutenzione straordinaria dell’ascensore.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale della ASL, oltre a un’unità di soccorso locale. Secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali, il crollo ha coinvolto tre operai impegnati nei lavori di manutenzione: uno di loro è deceduto, mentre altri due sono rimasti feriti, uno in condizioni gravi.

Le dinamiche dell’incidente

L’incidente è avvenuto mentre i tre operai stavano lavorando sulla cabina dell’ascensore all’interno dell’edificio. Per motivi ancora da chiarire, durante l’intervento, la struttura dell’ascensore è crollata, schiacciando i lavoratori.

Uno degli operai è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco, che hanno utilizzato mezzi speciali per soccorrere i presenti. Un secondo operaio, gravemente ferito, è stato soccorso e trasferito d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso, mentre il terzo è stato accompagnato in ospedale in codice giallo per ferite di minore entità.

Intervento delle autorità e bilancio finale

Le operazioni di soccorso, condotte con estrema difficoltà dai vigili del fuoco e dalle squadre di emergenza, hanno permesso di mettere in salvo i due feriti, mentre l’area è stata messa in sicurezza per consentire le indagini.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra VF 1/A della Centrale, il nucleo SAF, e il carro sollevamenti per gestire l’emergenza. Le autorità stanno ora indagando sulle cause del crollo e sulle possibili responsabilità legate all’incidente.