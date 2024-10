Scontro tra monopattino elettrico e auto, muore 12enne, ferito l’amico

0 Condivisioni Facebook Twitter



Un ragazzino di 12 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Palagonia, in provincia di Catania, mentre viaggiava su un monopattino elettrico con un amico.

Schianto tra monopattino e auto a Palagonia: muore un 12enne

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato scorso, intorno alle 17, in via Garibaldi, nei pressi del cimitero di Palagonia.

Il ragazzino, a bordo di un monopattino elettrico insieme a un amico, si è scontrato con una vettura per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato violento e purtroppo fatale per il dodicenne, che è deceduto sul posto nonostante i rapidi interventi dei soccorritori del 118. Al momento dell’arrivo dell’ambulanza, il ragazzo era già in condizioni critiche e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Il giovane è stato dichiarato morto poco dopo.

L’amico ferito trasportato in ospedale: nessun pericolo di vita

Il coetaneo che viaggiava con lui sullo stesso monopattino è stato soccorso e trasferito d’urgenza al Policlinico di Catania, dove è stato ricoverato con vari traumi.

Fortunatamente, dopo gli esami clinici, è stato escluso il pericolo di vita.

Il conducente dell’auto coinvolta nello scontro non ha riportato ferite, ma la sua posizione è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

La polizia locale ha effettuato i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’incidente e attribuire eventuali responsabilità.