Andrea Giambruno, ultimatum a Mediaset: “O torno in video in tv o addio”

A un anno dai fuorionda di Striscia la Notizia che hanno segnato la sua carriera e la fine della relazione con Giorgia Meloni, Andrea Giambruno torna a farsi sentire con una richiesta decisa: il ritorno in video o le dimissioni da Mediaset.

La richiesta di Giambruno: un ultimatum a Mediaset

Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela, l’ex first gentleman non sarebbe soddisfatto del ruolo dietro le quinte che attualmente ricopre.

Dopo lo scandalo, Giambruno è stato spostato in una posizione di redazione, ma sembra che questo incarico non lo soddisfi.

La sua richiesta, secondo Candela, sarebbe chiara: “O torno davanti alle telecamere o mi licenzio”. L’ex volto di Diario del giorno ha fatto pressione per il suo ritorno in video, lasciando a Mediaset una scelta difficile.

L’ultimatum di Giambruno: “O in video o addio”

Su Dagospia si legge l’avvertimento di Andrea Giambruno: “O torno in video o mi licenzio da Mediaset”.

L’ex compagno di Giorgia Meloni ha fatto recapitare questo aut aut, stanco di lavorare dietro le quinte dopo lo scandalo dei fuorionda diffusi da Striscia la Notizia.

Mediaset si trova ora davanti a una decisione delicata: concedere a Giambruno una nuova opportunità davanti alle telecamere o accettare le sue dimissioni.

Il passato scandalo e la minaccia di una causa legale

Qualche mese dopo la diffusione dei fuorionda, si era vociferato che Andrea Giambruno fosse intenzionato a fare causa a Mediaset per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa.

Tuttavia, queste voci non hanno mai trovato conferme, né da parte del diretto interessato, né da fonti ufficiali. Anzi, la sua permanenza in azienda è continuata, pur lontano dai riflettori.

Mediaset verso una decisione definitiva?

La situazione sembra aver raggiunto un punto di svolta. Come sottolineato su Dagospia, il futuro di Andrea Giambruno a Mediaset dipende da questa decisione imminente: tornare in video o abbandonare definitivamente l’emittente. Tuttavia, “del doman non v’è certezza”, e resta da vedere quale sarà il passo successivo per il giornalista.