Nick Kyrgios pronto a tornare e lancia la sfida a Sinner : “Posso vincere uno Slam”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il tennista australiano Nick Kyrgios, noto tanto per il suo talento quanto per le polemiche, ha annunciato il suo ritorno in campo per la stagione 2025.

Non mancano le frecciatine rivolte a Jannik Sinner, con cui ha spesso avuto scontri verbali, acuiti dopo il recente caso doping che ha coinvolto il tennista italiano. Che sia invidia o un’ossessione dovuta anche alla relazione di Sinner con la sua ex fidanzata, Anna Kalinskaya, sarà il tempo a chiarirlo.

Il ritorno in campo

L’ex numero 13 del mondo, fermo da due anni a causa di problemi al ginocchio, al piede e al polso, ha dichiarato che il suo rientro ufficiale avverrà a dicembre 2024 per la World Tennis League, un torneo di esibizione che segnerà il suo primo passo verso gli Australian Open 2025. “Tornerò perché c’è qualcosa che mi spinge a farlo”, ha affermato Kyrgios. “Ho battuto tutti, ho giocato una finale Slam, ho vinto molti titoli e guadagnato tanti soldi”, ha aggiunto, dimostrando una forte determinazione per il suo ritorno.

Un momento propizio per Kyrgios?

Nonostante la sua lunga assenza, Nick Kyrgios sembra convinto di poter sfruttare l’attuale situazione nel circuito. Con Novak Djokovic meno dominante rispetto al passato e Rafael Nadal ormai ritirato, l’australiano ritiene che il momento sia favorevole: “Adesso è tutto aperto, posso vincere uno Slam”. Tuttavia, la vera sfida per lui rimane il controllo del suo carattere. “Sono stato etichettato come un cattivo ragazzo solo perché sono diverso dai normali tennisti”, ha spiegato, sottolineando come all’inizio della sua carriera fosse stato percepito in modo negativo persino dal pubblico australiano.

La sfida futura

Il ritorno di Kyrgios sarà certamente seguito con attenzione. Non solo per le sue ambizioni sul campo, ma anche per le dinamiche che potrebbe innescare con rivali come Jannik Sinner. Con il circuito maschile in una fase di transizione, l’australiano vede una grande opportunità per conquistare finalmente uno Slam e consolidare il suo posto tra i grandi del tennis.