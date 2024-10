Giovane mamma muore dopo il morso di un criceto, la 38enne è crollata a terra all’ingresso dell’ospedale

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una tragica vicenda si è verificata nella città di Villareal, situata sulla costa orientale della Spagna, dove una giovane mamma di 38 anni è deceduta dopo essere stata morsa dal criceto di casa. Il drammatico episodio è avvenuto nella serata di venerdì 11 ottobre, intorno alle 22.30, a pochi metri dal pronto soccorso locale.

Il tragico incidente

La donna, che si trovava con i suoi due figli di 11 e 17 anni, si stava dirigendo verso il pronto soccorso dopo essere stata morsa dall’animale domestico. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Mediterraneo, la 38enne è crollata a terra proprio davanti all’ingresso dell’ospedale.

Il personale sanitario è intervenuto immediatamente per soccorrerla e tentare la rianimazione, ma purtroppo tutti gli sforzi sono stati vani.

Indagini in corso

Le autorità locali hanno subito isolato la zona e un tribunale sta coordinando un’indagine per chiarire le circostanze della morte della donna.

L’autopsia dovrà stabilire se il morso del criceto abbia effettivamente contribuito al decesso. La polizia è al lavoro per ricostruire i fatti e comprendere se ci siano stati altri fattori determinanti.

Il rischio dei morsi di criceto

Il morso di un criceto può comportare rischi significativi, tra cui la trasmissione di infezioni batteriche o, in casi più rari, di rabbia. È fondamentale che chi viene morso pulisca accuratamente la ferita per ridurre il rischio di complicazioni.

In passato sono stati segnalati casi di persone ricoverate a causa di reazioni allergiche gravi, come lo shock anafilattico. Un caso simile si era verificato nel 2007, quando un uomo nel Regno Unito era stato ricoverato per uno shock anafilattico dopo il morso di un criceto.