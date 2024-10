Sinner domina Medvedev e raggiunge Djokovic in semifinale al Six Kings Slam

0 Condivisioni Facebook Twitter

Jannik Sinner supera senza difficoltà Daniil Medvedev nei quarti del torneo di esibizione a Riyadh, guadagnando l’accesso alla semifinale contro Novak Djokovic.

Sinner si impone su Medvedev con facilità

Nel torneo di esibizione Six Kings Slam, disputato a Riyadh, Jannik Sinner ha trionfato sui quarti di finale battendo il russo Daniil Medvedev con un netto 6-0, 6-3. L’italiano ha mostrato una forma eccellente, dominando il match fin dai primi scambi. Il primo set è stato un assolo per Sinner, che ha schiacciato il suo avversario in appena 26 minuti senza concedere alcun gioco.

Nonostante un lieve risveglio nel secondo set, Medvedev non è riuscito a ribaltare la situazione. Ha mostrato segnali di frustrazione, commettendo errori e lasciando il campo a un Sinner decisamente più concentrato e determinato. Il numero uno al mondo ha mantenuto calma e lucidità, sfruttando ogni opportunità per chiudere il match a suo favore.

Medvedev perde la calma e il match

Durante il secondo set, Medvedev ha provato a riprendere il controllo, ma ha ceduto sotto la pressione di Sinner, soprattutto in un cruciale game sul 4-3, in cui l’italiano ha annullato diverse palle break. Le frustrazioni di Medvedev sono emerse chiaramente quando ha rotto alcune racchette in segno di nervosismo. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il russo non è riuscito a contrastare il brillante gioco di Sinner, che ha portato a casa la vittoria al secondo match point.

Al termine dell’incontro, Sinner ha espresso la sua soddisfazione: “È stata un’ottima performance considerando che sono arrivato un paio di giorni fa e mi sono allenato solo una volta”. Con questa vittoria, Sinner si prepara ad affrontare di nuovo Novak Djokovic, contro cui ha recentemente vinto la finale del Masters di Shanghai.