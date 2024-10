Alberto Rossi muore a 20 anni dopo un incidente con lo scooter, il ricordo commosso della squadra di pallanuoto

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il giovane ventenne, a bordo del suo scooter, è deceduto dopo uno scontro con un bus Atm nel centro di Milano. L’autista è ora indagato.

Schianto fatale tra scooter e bus: muore Alberto Rossi

Sabato 12 ottobre a Milano, il 20enne Alberto Rossi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Marco De Marchi e via Fatebenefratelli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si stava recando a cena dalla sorella e alcuni amici nei pressi di via Vitruvio quando, in sella al suo scooter, si è scontrato con un bus della linea 94 di Atm. Entrambi i mezzi avevano il semaforo verde: il bus stava svoltando a sinistra verso piazza Cavour, mentre il ragazzo procedeva dritto. Lo schianto è stato inevitabile. Alberto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, ma è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Indagato l’autista del bus per omicidio stradale

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente. L’autista del bus è attualmente indagato per omicidio stradale. Il giovane Alberto Rossi, che viveva in zona Pagano con la sua famiglia, si era recentemente diplomato al liceo linguistico e stava per iscriversi alla facoltà di Psicologia. La sua passione principale, però, era lo sport: dal 2019 giocava come portiere nella squadra amatoriale di pallanuoto I Magnifici, con cui aveva partecipato a numerose competizioni sportive.

Il ricordo commosso della squadra di pallanuoto

La comunità sportiva è rimasta profondamente colpita dalla scomparsa di Alberto Rossi. Gli atleti de I Magnifici hanno espresso il loro dolore attraverso un messaggio: “Perdiamo, a soli 20 anni, un amico, un fratello, un figlio, un grande uomo. Trasformeremo il nostro dolore in energia in suo onore”. Il messaggio si è concluso con un toccante tributo al loro compagno, promettendo di continuare a ricordarlo con gesti simbolici, come alzare calici in suo nome. “Ciao Albi”, è l’ultimo saluto dei suoi amici e compagni di squadra.