Bari, donna precipita dal balcone mentre pulisce le tapparelle della finestra, morta sul colpo

Una donna è deceduta dopo essere caduta dal balcone mentre svolgeva lavori domestici. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente.

Incidente fatale ad Adelfia: donna perde la vita cadendo dal balcone

Tragedia ad Adelfia, in via Praga, dove una donna è morta in seguito a una caduta dal balcone. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava lavando le tapparelle di una finestra quando è precipitata.

L’intervento tempestivo dei sanitari del 118 non è riuscito a salvarla: la donna è stata caricata in ambulanza, ma è deceduta durante il tragitto verso l’ospedale. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni della donna prima dell’incidente.

Indagini della Scientifica sul luogo dell’accaduto

Gli agenti della Scientifica sono intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e chiarire la dinamica della caduta. Tra le ipotesi avanzate dagli investigatori non si esclude che un malore improvviso possa aver causato la perdita di equilibrio della donna, portandola a cadere nel vuoto. Le indagini proseguiranno per determinare con precisione le circostanze dell’incidente.