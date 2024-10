Paola Ferrari durissima contro Sonia Bruganelli: “Non è una persona limpida “

0 Condivisioni Facebook Twitter

Paola Ferrari ha duramente attaccato Sonia Bruganelli dopo una sua diretta Instagram, definendola astuta e poco chiara nel suo ruolo a Ballando con le stelle.

Le critiche di Paola Ferrari a Sonia Bruganelli

Durante un recente intervento a La Vita in Diretta, Paola Ferrari ha espresso un’opinione decisa sulla partecipazione di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle. In particolare, la Ferrari ha commentato una lunga diretta su Instagram condivisa dalla Bruganelli, giudicandola come una mossa studiata per mostrare la propria vulnerabilità. “Posso dire? Brava! Questa sceneggiata piena di lacrime e sentimento è stata fatta per far vedere che ha un’anima”, ha dichiarato la giornalista, aggiungendo che questa mossa è stata richiesta alla Bruganelli.

Ferrari ha ricordato le sue parole precedenti, dove aveva messo in dubbio la sincerità della Bruganelli già dopo la prima puntata del programma. “Quando sono stata chiamata a commentare, avevo detto che non era limpida. Lei sostiene di essere criticata da quando non è più sposata, ma bambina adorata, se ti metti a fare l’opinionista di un reality, vai nel programma più amato d’Italia… e ti arrabbi se ti giudicano?”.

Ferrari ha poi concluso con una battuta secca: “Lei sa cosa deve fare per vincere questo programma, è astuta la ragazza”.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli dopo la diretta

In risposta, Sonia Bruganelli ha cercato di spiegare il suo punto di vista, sia durante la diretta che in altri momenti pubblici. Parlando del suo impegno a Ballando con le stelle, la Bruganelli ha confessato: “Il ballo fa dimagrire tanto, dimagrisci senza fare diete e senza rendertene conto!”. Tuttavia, ha anche espresso rammarico per una battuta fatta al giudice Guillermo Mariotto, definendola una “caduta di stile”. “Gli ho chiesto scusa, non era nel mio ruolo essere provocatoria. Lì ho agito di pancia e non mi sono piaciuta”, ha ammesso, riferendosi al momento in cui aveva scherzosamente offerto a Mariotto un caffè in cambio di un voto più alto.

La Ferrari non ha usato mezzi termini nel criticare la Bruganelli, mentre quest’ultima ha cercato di giustificare alcuni suoi comportamenti.