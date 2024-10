Giulia Salemi denuncia l’insicurezza di Milano: “Ho paura di uscire da sola, sono stufa di vivere in questa città”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’influencer Giulia Salemi, tramite un video sui social, ha espresso la sua preoccupazione riguardo all’insicurezza percepita nelle strade di Milano, specialmente per le donne. Il suo sfogo si unisce a quello di altre celebrità che vivono situazioni simili.

“Paura di uscire da sola”: lo sfogo di Giulia Salemi

Giulia Salemi, nota influencer con oltre due milioni di follower, ha recentemente utilizzato il suo profilo Instagram per condividere un forte sfogo sulla sicurezza della città di Milano. Nel video, registrato durante una passeggiata serale, Salemi, visibilmente scossa e con la voce tremante, ha raccontato le sue esperienze quotidiane di disagio. “Non sono libera neanche di portare giù il cane. Da donna, ho paura di uscire da sola a Milano“, ha dichiarato.

L’influencer, al sesto mese di gravidanza, ha descritto come spesso si senta osservata con “sguardi fastidiosi” mentre cammina per strada. Ha aggiunto: “Devo sempre accelerare il passo, tenere la borsa stretta e il telefono in tasca”. Salemi ha espresso la sua frustrazione riguardo alla percezione di insicurezza che prova costantemente nella città: “Sono davvero stufa di vivere in una città così poco sicura e costosa”.

Reazioni e precedenti episodi

Lo sfogo di Giulia Salemi non è un caso isolato. Altre celebrità hanno recentemente espresso preoccupazioni simili. Tra queste, la conduttrice Elenoire Casalegno, che nel 2023 aveva denunciato di essere stata seguita e assalita nel quartiere Brera di Milano. L’episodio aveva portato anche il sindaco Beppe Sala a intervenire pubblicamente, dichiarando: “Sono consapevole del problema sicurezza a Milano e non l’ho mai sottovalutato, stiamo lavorando per risolverlo”. Ha inoltre sottolineato l’importanza di creare focus group specifici per le donne, oltre a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle ore più critiche.