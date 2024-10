Influencer 29enne si arrampica su un ponte alto 192 metri ma precipita giù, c’erano i cartelli di divieto assoluto di scalare

0 Condivisioni Facebook Twitter

Lewis Stevenson, 26 anni, muore dopo essersi arrampicato sul ponte più alto della Spagna per un selfie.

**Un giovane influencer britannico, Lewis Stevenson, ha perso la vita dopo essere precipitato dal ponte Castilla-La Mancha a Talavera de la Reina, durante un tentativo di scalata per scattare un selfie. L’incidente è avvenuto il 13 ottobre.

L’incidente sul ponte più alto della Spagna

Lewis Stevenson, un noto influencer britannico di 26 anni, è morto tragicamente domenica 13 ottobre mentre cercava di arrampicarsi sul ponte Castilla-La Mancha a Talavera de la Reina, il ponte più alto della Spagna, alto 192 metri. Il giovane, conosciuto per le sue acrobazie estreme sui social, stava tentando l’impresa insieme a un amico con l’obiettivo di scattare foto e video da condividere con i suoi follower. Nonostante i cartelli di divieto di arrampicata presenti sulla struttura, i due hanno deciso di sfidare le regole. Durante la scalata, il ponte era ancora scivoloso per via dell’umidità accumulata nella notte. Quando Stevenson ha raggiunto un’altezza di circa 40-50 metri, ha perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. Un automobilista, testimone dell’incidente, ha immediatamente allertato i soccorsi, ma per Stevenson non c’è stato nulla da fare.

L’amico sotto shock e l’allarme lanciato dalle autorità

L’amico che era con lui è rimasto illeso ma in stato di shock e ha fornito dettagli agli inquirenti. Secondo la ricostruzione dei media spagnoli, i due avevano iniziato la scalata intorno alle 7 del mattino, un orario in cui la struttura presentava ancora segni di umidità. L’amico di Stevenson avrebbe sofferto di vertigini durante la scalata e per questo avrebbe lasciato continuare Lewis da solo. Poco dopo, la tragedia si è consumata.

Le autorità locali hanno confermato che la scalata del ponte è “severamente vietata” e stanno continuando le indagini per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto. L’incidente ha scatenato il cordoglio dei fan e della comunità degli sport estremi, che hanno espresso la loro tristezza sui social per la perdita di Stevenson.