Ritrovato il 16enne Luca Ziliani scomparso dal 10 ottobre, “La madre lo sta raggiungendo”

Luca Ziliani, il giovane scomparso il 10 ottobre, è stato ritrovato a Milano. La mamma lo raggiunge. Continuano i ringraziamenti delle autorità locali.

Scomparso a Monticello Brianza, ritrovato a Milano

Il sedicenne Luca Ziliani, che si era allontanato da casa a Monticello Brianza lo scorso giovedì 10 ottobre, è stato ritrovato in una zona centrale di Milano.

La notizia del suo ritrovamento è stata comunicata dalla sindaca Alessandra Hofmann con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune mercoledì 16 ottobre. “Siamo semplicemente felici”, ha scritto la sindaca, aggiungendo che “la mamma lo sta raggiungendo”.

La prima cittadina ha poi rivolto un sentito ringraziamento ai sindaci del territorio meratese e alle forze dell’ordine che hanno collaborato nelle ricerche.

Ricerche tra boschi e telecamere

Nei giorni precedenti al ritrovamento, le ricerche si erano concentrate nei boschi del Parco del Curone a La Valletta Brianza, zona che il ragazzo era solito frequentare nel tempo libero. Tuttavia, senza esito. Un’importante svolta è arrivata grazie alle telecamere della stazione di Cernusco Lombardone, che hanno ripreso il ragazzo la notte della sua scomparsa mentre saliva su un treno diretto a Milano.

Le immagini sono state acquisite e analizzate domenica, confermando che Ziliani era arrivato alla stazione di Porta Garibaldi, dove però si erano nuovamente perse le sue tracce.

Ringraziamenti e speranze per il ritorno

Mentre i dettagli sul ritrovamento sono ancora scarsi, le autorità hanno confermato che il giovane è stato trovato sano e salvo in una zona centrale di Milano. Non è ancora chiaro il motivo dietro il suo allontanamento da casa, ma l’importante è che ora possa presto ricongiungersi con la madre. “Siamo grati per l’aiuto ricevuto dalle forze dell’ordine”, ha concluso la sindaca Hofmann, estendendo i suoi ringraziamenti anche ai colleghi sindaci della zona.