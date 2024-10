Bari, è morta Maria Cipriani, figlia dell’ex consigliere comunale Luigi Cipriani

0 Condivisioni Facebook Twitter

La città di Bari è colpita dalla tragica perdita di Maria Cipriani, figlia dell’ex consigliere Luigi Cipriani, stimata per il suo lavoro e le sue qualità umane.

La scomparsa improvvisa di Maria Cipriani

La comunità di Bari è profondamente scossa per la perdita di Maria Cipriani, figlia di Luigi Cipriani, ex consigliere comunale e segretario del movimento politico Riprendiamoci il Futuro. Maria Cipriani, oltre a essere molto conosciuta per il suo lavoro come infermiera professionale presso la AslBa di via Fani, era apprezzata anche per le sue doti umane e il suo impegno a favore degli altri. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomento in città, dove era ammirata sia come professionista che come persona.

Una vita dedicata al lavoro e agli altri

Come infermiera presso la AslBa, Maria Cipriani aveva conquistato la stima dei colleghi e dei pazienti, grazie alla sua professionalità e alla sua grande dedizione. Il suo lavoro nel settore sanitario, soprattutto in un periodo complesso come quello attuale, era apprezzato da molti e il suo contributo al benessere della comunità di Bari è stato significativo. Oltre alla carriera lavorativa, era nota per la sua disponibilità e gentilezza, qualità che le avevano fatto guadagnare l’affetto di chi la conosceva.