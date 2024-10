Tragica morte del 31enne Liam Payne, l’ex membro degli One Direction, è caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires

0 Condivisioni Facebook Twitter

Liam Payne, ex membro degli One Direction, è deceduto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Le autorità indagano sulla natura dell’accaduto.

Caduta mortale a Buenos Aires

Il musicista britannico Liam Payne, noto per la sua carriera con gli One Direction, è morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell’hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo a Buenos Aires.

Gli agenti della stazione di polizia 14 B sono intervenuti mercoledì pomeriggio dopo una chiamata al numero di emergenza 911.

Al loro arrivo, hanno trovato il corpo di Payne al suolo. I soccorritori del servizio medico locale hanno confermato la morte dell’uomo, che aveva 31 anni.

Testimonianze sull’incidente

Il direttore dell’hotel ha riferito di aver udito un forte rumore proveniente dal cortile e di aver scoperto la tragica caduta di un ospite dal balcone.

Il direttore del servizio medico di emergenza, Alberto Crescenti, ha spiegato che la vittima è caduta da un’altezza di circa tredici metri, riportando “lesioni gravissime incompatibili con la vita”.

Nonostante l’intervento immediato, non è stato possibile rianimare Payne. La polizia di Buenos Aires e la Procura penale locale stanno cercando di determinare se si tratti di un incidente o di suicidio.

Carriera e impatto nel mondo della musica

Nato a Wolverhampton nel 1993, Liam Payne ha guadagnato fama mondiale con il gruppo One Direction, formatosi nel 2010 dopo la partecipazione al talent show X Factor.

Dopo il successo con la band, ha intrapreso una carriera da solista, pubblicando singoli di successo come “Strip That Down” e “Stack It Up”.

Nonostante il successo, ha affrontato difficoltà personali, tra cui disturbi mentali e dipendenze. La notizia della sua morte ha scatenato un’ondata di dolore tra i fan e i colleghi, con molti che si sono radunati fuori dall’hotel per rendergli omaggio.