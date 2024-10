Ansia in queste ore per Ginevra, ragazzina di 13 anni scomparsa dal 13 ottobre, la madre “Io voglio che sappia che ci sono per lei”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Ginevra, 13 anni, è scomparsa da Firenze domenica 13 ottobre. La famiglia lancia appelli disperati, mentre le autorità proseguono le indagini.

Ginevra scomparsa da tre giorni

La giovane Ginevra, 13 anni, si è allontanata dalla sua casa a Firenze domenica 13 ottobre, e da quel momento la famiglia non ha più sue notizie.

La ragazza aveva detto di dover andare a trovare un’amica, ma non è mai arrivata. Il suo cellulare è stato ritrovato su un autobus poche ore dopo la scomparsa, mentre di lei non si hanno ulteriori tracce.

Ginevra è alta circa 1,60 metri, ha lunghi capelli biondi, occhi castani e un piercing al naso. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine al 112.

Le preoccupazioni della famiglia

La madre di Ginevra, Liliana, ha fatto un appello durante la trasmissione “Chi L’ha Visto?”, esprimendo la sua grande preoccupazione: “Io voglio che sappia che ci sono per lei.

È ancora piccola, rischia di farsi del male”. Un video pubblicato sui social dalla ragazza dopo la sua scomparsa, che la ritrae con una mano fasciata e un volto affaticato, ha intensificato l’ansia della famiglia.

La madre ha chiesto a chiunque la stia aiutando di riportarla a casa, sottolineando che la ragazza è minorenne e chi la trattiene potrebbe essere accusato di sottrazione di minore.

Precedenti episodi di fuga

In passato, Ginevra era già scappata di casa ed era stata trovata ad Arezzo dopo essere stata ospitata da amici. “Quando scappa, trova persone che la nascondono.

Ai genitori di questi ragazzi chiedo di non ospitarla, per favore, riportatela a casa”, ha dichiarato la madre. L’appello si conclude con un messaggio diretto alla figlia: “Ginevra, mi manchi tantissimo. Ho sempre fatto il massimo per te. Non fare così, torna a casa, ti vogliono tutti bene”.