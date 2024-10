Bari, aveva 67 anni la donna caduta dal balcone mentre puliva le tapparelle delle finestre, è morta durante il trasporto in ospedale

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una donna di 67 anni è deceduta dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione ad Adelfia. Le indagini sono in corso per accertare le cause della caduta.

Caduta fatale dal balcone

Nella mattinata di mercoledì 16 ottobre, una donna di 67 anni è morta dopo essere caduta dal balcone della sua casa ad Adelfia, in provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava svolgendo faccende domestiche quando, probabilmente a causa di un malore, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Il marito, che si trovava in casa al momento dell’incidente, ha subito allertato i soccorsi. Gli operatori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato di rianimarla, ma la donna è deceduta durante il trasporto verso l’ospedale Di Venere.

Indagini in corso

Le autorità stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La polizia, insieme alla scientifica, ha effettuato i rilievi presso l’abitazione della vittima per raccogliere ogni elemento utile. Non si esclude che sul corpo della donna possa essere disposta un’autopsia per determinare se la caduta sia stata effettivamente causata da un malore o da altre cause. Gli inquirenti restano al lavoro per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.