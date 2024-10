Puglia, chi era Fernando Coletta, idraulico 62enne, morto per l’esplosione di un boiler dell’autoclave

0 Condivisioni Facebook Twitter

Fernando Coletta, 62 anni, ha perso la vita in un’esplosione mentre effettuava lavori di manutenzione idraulica in una villa alla periferia di Gallipoli.

Esplosione mortale durante lavori di manutenzione

Nella giornata di ieri, 15 ottobre, un drammatico incidente ha causato la morte di Fernando Coletta, operaio di 62 anni originario di Racale, in provincia di Lecce.

Coletta stava effettuando lavori di manutenzione su un impianto idraulico in una villa situata nelle campagne alla periferia di Gallipoli, quando una violenta esplosione si è verificata.

Lo scoppio del vaso di espansione collegato all’autoclave ha travolto l’uomo, che è morto sul colpo. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente, hanno potuto solo constatare il decesso.

Cause dell’esplosione ancora da chiarire

L’esatta dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Si ipotizza che l’esplosione possa essere stata causata da un’eccessiva pressione all’interno dell’impianto, insieme a un malfunzionamento dei meccanismi di sicurezza. Coletta, titolare di una ditta, era stato chiamato per eseguire una riparazione dal proprietario della villa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), che stanno verificando l’eventuale mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Il dolore di una città

La tragica morte di Fernando Coletta, molto conosciuto nella sua città natale di Racale, ha scosso profondamente la comunità. L’uomo lascia la moglie e due figli. L’indagine è in corso per stabilire se ci siano state responsabilità nell’incidente e per accertare con precisione le cause dell’esplosione.