L’ultimo messaggio del 15enne vittima di bullismo che si è tolto la vita , “Spiegato al prof ma non mi ascolta”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il comune di Senigallia si stringe attorno alla famiglia del giovane, vittima di bullismo, che ha scelto di togliersi la vita. I funerali si terranno oggi.

Funerali del giovane suicida a Senigallia

Oggi la comunità di Senigallia si riunisce per l’ultimo saluto al 15enne che si è tolto la vita dopo essere stato vittima di atti di bullismo. I funerali avranno luogo alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Montegnano. La salma, restituita ai familiari dopo l’autopsia che ha confermato la morte per un colpo d’arma da fuoco autoinflitto, sarà accompagnata nel dolore e nel silenzio da tutta la cittadinanza.

Senigallia in lutto cittadino

In occasione dei funerali, l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per dimostrare vicinanza alla famiglia del giovane. Le bandiere degli edifici pubblici resteranno abbassate a mezz’asta per tutta la giornata e in consiglio comunale verrà osservato un minuto di silenzio. Anche ieri, nelle scuole della zona, inclusa quella frequentata dal ragazzo, è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordarlo.

L’indagine sul bullismo a scuola

Le autorità stanno esaminando le dinamiche scolastiche per comprendere se ci siano elementi per un’accusa di istigazione al suicidio. La denuncia dei genitori riferisce che il giovane era vittima di bullismo da parte di tre coetanei, i quali lo avevano preso di mira con insulti e aggressioni fisiche. “Non ce la faccio più, l’ho spiegato al prof ma lui non mi ascolta”, avrebbe scritto il ragazzo in uno degli ultimi messaggi, confermando la grave sofferenza vissuta. Tuttavia, i dirigenti scolastici hanno dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni specifiche.