Tredicenne scomparsa nel nulla ritrovata grazie a spettatore di “Chi l’ha visto?”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La ragazza, scomparsa il 13 ottobre da Firenze, è stata ritrovata dalla Polizia grazie alla segnalazione di uno spettatore della trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”.

La denuncia della scomparsa e il ritrovamento

La ragazza di Firenze, scomparsa lo scorso 13 ottobre, è stata finalmente ritrovata dalla Polizia grazie alla segnalazione di un telespettatore della nota trasmissione televisiva Chi l’ha visto?. La tredicenne, che aveva lasciato la sua abitazione dicendo di andare da un’amica, aveva fatto perdere le sue tracce, mentre il suo cellulare era stato ritrovato su un autobus poche ore dopo la scomparsa. La madre della ragazza aveva lanciato un appello disperato durante la trasmissione, ringraziando tutti coloro che avevano contribuito al ritrovamento: “È una trasmissione buona la vostra”, ha detto in diretta.

Il precedente e l’appello della madre

Non era la prima volta che la ragazza scappava di casa, come raccontato dalla madre durante l’ultima puntata del programma Rai. Precedentemente, era già stata rintracciata ad Arezzo, dopo essere stata ospitata da amici. Durante l’appello, la madre ha espresso preoccupazione per la giovane età della figlia: “Io voglio che sappia che ci sono per lei, è ancora piccola. Rischia di farsi del male”. Lanciato in diretta un ulteriore messaggio a coloro che la ospitavano, la madre ha implorato: “Non la trattenete, per favore, rimandatela a casa. La bambina ha una famiglia che le vuole bene”.

Il video preoccupante e l’avvertimento di Sciarelli

Nei giorni successivi alla scomparsa, la tredicenne aveva pubblicato un video sui social che mostrava il suo stato preoccupante: mano fasciata e volto sciupato, immagini che avevano gettato la madre nel panico. La conduttrice Federica Sciarelli, durante la trasmissione, ha ricordato che chi trattiene la ragazza rischia di essere accusato di sottrazione di minore. La madre, con un ultimo appello alla figlia, ha detto: “Ti stai solo facendo del male, torna a casa”.