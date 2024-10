Cerca di rubare gratta e vinci da un bar, il gestore del locale lo ferisca a morte con un paio di forbici

0 Condivisioni Facebook Twitter

Eros Di Ronza, 37enne pregiudicato, è stato ucciso nella periferia sud di Milano durante un tentativo di rapina in un bar di via Giovanni Da Cermenate.

La dinamica dell’omicidio fuori dal bar

La mattina del 17 ottobre, Eros Di Ronza, un uomo di 37 anni, è stato ucciso davanti a un bar in via Giovanni Da Cermenate, nella periferia sud di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, Di Ronza avrebbe tentato di rubare gratta e vinci dal locale, ma il gestore del bar, svegliato dai rumori, lo avrebbe colpito mortalmente con un paio di forbici. Nonostante l’intervento della Polizia e dei sanitari del 118, giunti sul posto, per Di Ronza non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato trovato senza vita in strada. Al momento, il gestore del locale è in Questura per essere interrogato.

Indagini in corso e prime ricostruzioni

L’omicidio è avvenuto alle 5 del mattino e gli investigatori stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo i primi accertamenti, Di Ronza sarebbe arrivato al bar in scooter, accompagnato da un complice. Dopo aver forzato la saracinesca del locale, i due avrebbero portato via denaro e centinaia di gratta e vinci. Il gestore, allertato dai rumori, sarebbe sceso in strada con delle forbici, affrontando e uccidendo il 37enne. Al momento, la Procura sta valutando se l’azione del barista possa essere configurata come legittima difesa, anche se le prime analisi sembrano escluderlo. Saranno esaminate le telecamere di sorveglianza della zona e ascoltati i testimoni presenti.

Il passato di Eros Di Ronza

Eros Di Ronza, la vittima dell’omicidio, aveva 37 anni ed era residente a Milano. Era noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a furti e rapine. Nonostante il suo passato, la tragica vicenda accaduta davanti al bar resta oggetto di ulteriori indagini per comprendere appieno gli eventi e stabilire le responsabilità definitive.