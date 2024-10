Donna uccisa da una testata alla schiena da un montone impazzito, si chiamava Silvana Minotti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Silvana Minotti, una donna di 77 anni, è stata tragicamente uccisa da un montone impazzito nel giardino della sua abitazione alla periferia di Frosinone.

La dinamica dell’aggressione

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 16 ottobre, intorno alle 19, la signora Silvana Minotti era intenta a prendersi cura delle sue piante nel cortile della sua abitazione in via Selva Casilina, alla periferia di Frosinone. All’improvviso, un montone impazzito ha fatto irruzione nel giardino e ha attaccato la donna con violenza, incornandola ripetutamente alla schiena. Dopo l’aggressione, l’animale si è allontanato rapidamente nelle campagne circostanti, facendo perdere le sue tracce.

Inutili i tentativi di soccorso

Subito dopo l’incidente, i vicini hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare la 77enne. Purtroppo, a causa delle gravi ferite riportate, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La signora Minotti è morta sul colpo, vittima di una tragedia assurda e imprevedibile. Il corpo è stato successivamente messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, e il magistrato di turno ha dato il nulla osta per i funerali.

Indagini in corso sull’accaduto

Le forze dell’ordine, intervenute sul luogo della tragedia, stanno indagando per capire come l’animale sia potuto arrivare nel giardino della vittima e se appartenga a qualcuno della zona. Al momento, il montone è ancora in circolazione, e i carabinieri sono impegnati nella ricerca dell’animale per evitare ulteriori incidenti. La comunità di Frosinone è sconvolta dalla notizia, e la vicenda ha lasciato un profondo senso di sgomento tra i residenti della zona.