Fedez, nuova storia d’amore, questa volta per il rapper è una relazione importante

Il rapper Fedez sembra aver iniziato una nuova relazione con Vittoria, di cui parla come di una storia seria condivisa con chi gli è vicino.

Una nuova storia d’amore per Fedez

Il rapper Fedez, dopo aver avuto diverse frequentazioni nei mesi scorsi, tra cui nomi come Garance Authié e Luna Shirin Rasia, avrebbe ritrovato l’amore con una giovane donna di nome Vittoria. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, la relazione sarebbe seria e “comunicata a tutte le persone vicine”. Nonostante non si conosca il cognome della nuova compagna, le indiscrezioni indicano che potrebbe essere milanese e proveniente da un contesto sociale agiato, sebbene non sia una figura pubblica.

Le voci su una possibile relazione si sono intensificate in occasione del compleanno di Fedez, che ha compiuto 35 anni lo scorso 15 ottobre. Negli ultimi giorni, il rapper è stato assente dai social media, alimentando ulteriormente le speculazioni riguardo alla sua vita privata. La giovane, secondo le informazioni trapelate, ha 27 anni ed è descritta come una persona lontana dal mondo dello spettacolo, ma comunque nota nel panorama milanese.

Dettagli sulla nuova fidanzata

Vittoria, che secondo i rumors sarebbe stata conosciuta dal rapper durante le sue vacanze estive in Sardegna, ha una formazione accademica in Fashion Marketing, accompagnata da un master in Fashion e Merchandising. Nonostante il profilo privato sui social, si segnala che ha già più di 11.000 follower, evidenziando un certo grado di notorietà nel suo ambito professionale. Parpiglia ha sottolineato che la giovane ha un “cognome della Milano bene”, confermando ulteriormente la sua connessione con un contesto sociale privilegiato.

Nelle ultime settimane, diversi utenti dei social media hanno notato una ragazza che potrebbe corrispondere alla descrizione di Vittoria. Tra i follower di Fedez compare il profilo di Vittoria Andena, laureata all’Istituto Marangoni e allo IED. La sua biografia sui social media menziona la sua residenza a Milano, suggerendo un legame con la vita e la cultura della città. Anche se non ci sono conferme ufficiali riguardo alla relazione, gli indizi sembrano indicare che Fedez stia intraprendendo un nuovo capitolo della sua vita amorosa.