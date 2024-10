Siena, autista eroe salva padre e figlio intrappolati nell’auto travolta dall’acqua

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un autista di Autolinee Toscane ha salvato un bambino e suo padre intrappolati in un’auto allagata a Siena, mettendoli in salvo sul bus.

Siena: autista eroe durante la bomba d’acqua

La bomba d’acqua che ha colpito la Toscana nella serata di ieri ha provocato danni significativi, in particolare a Siena, dove un autista di Autolinee Toscane ha compiuto un eroico salvataggio. Pochi minuti prima delle 20, nel quartiere di San Miniato, nella zona nord della città, Giuseppe Cangialosi, 37 anni, residente a Poggibonsi, ha soccorso un bambino e il suo padre intrappolati nella loro Fiat Punto bloccata dalle acque.

Mentre percorreva via Aldo Moro, già completamente allagata, l’autista ha notato l’auto in difficoltà con il motore in panne. All’interno si trovava un uomo con suo figlio, un bambino di circa 5-6 anni. Grazie alla prontezza di Cangialosi, il piccolo è stato fatto passare dal finestrino posteriore dell’auto e poi preso in braccio dall’autista per salire sul bus, seguito subito dopo dal padre.

Lode al coraggio dell’autista

L’azienda Autolinee Toscane, attraverso una nota ufficiale, ha spiegato che “l’autobus ha poi proseguito la sua corsa portando in salvo padre e figlio oltre agli altri passeggeri già presenti a bordo“. Il presidente dell’azienda, Gianni Bechelli, ha elogiato Cangialosi per la sua prontezza e capacità di intervento in una situazione così rischiosa: “Questo gesto dimostra quanto gli autisti sappiano intervenire e quanta umanità si possa trovare a bordo dell’autobus“.

Esonda il Po a Torino: strade allagate ai Murazzi

Nel frattempo, le forti piogge hanno causato l’esondazione del fiume Po nel centro di Torino. L’acqua ha invaso le banchine dei Murazzi nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 ottobre, con locali già chiusi per precauzione. Altri corsi d’acqua come la Stura di Lanzo, l’Orco e la Dora sono in piena e attentamente monitorati dalle autorità locali.