Scontro frontale tra due auto, perde la vita un 18enne, feriti tre giovanissimi

Un tragico incidente a Tradate ha causato la morte di un giovane di 18 anni e ferito altre tre persone. Le indagini sono in corso.

Scontro tra due auto a Tradate: perde la vita un giovane di Como

Nella notte tra venerdì e sabato 19 ottobre, un grave incidente stradale ha colpito la città di Tradate, in provincia di Varese. Un ragazzo di 18 anni, residente in provincia di Como, ha perso la vita nello scontro tra due automobili avvenuto tra via Costa del Re e via della Stria. Il giovane era alla guida di una delle vetture coinvolte. Il 118 è intervenuto tempestivamente con ambulanze, un’auto medica e un elisoccorso partito da Como, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. È deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale di Circolo di Varese.

Tre feriti, tutti giovani, fuori pericolo di vita

Nell’incidente sono rimasti feriti altri tre giovani: un ragazzo di 25 anni, un diciottenne e una ragazza di 21 anni. Quest’ultima è rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla. Nonostante le ferite riportate, nessuno dei tre giovani risulterebbe in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri

Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause che hanno portato allo scontro tra i due veicoli.