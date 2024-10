Sparita nel nulla ragazzina di 14 anni, si chiama Rachele, l’ultima volta vista in stazione a Monza

0 Condivisioni Facebook Twitter

Rachele Rose R, 14 anni, scomparsa dalla stazione di Monza: ricerche in corso

Una ragazzina di 14 anni, Rachele Rose R, è scomparsa venerdì 18 ottobre dalla stazione ferroviaria di Monza. La famiglia e le autorità locali sono in apprensione.

La scomparsa di Rachele Rose R

Da venerdì 18 ottobre non si hanno più notizie di Rachele Rose R, una ragazzina di 14 anni residente a Robbiate, comune della provincia di Lecco. Secondo quanto riportato dalla Prefettura di Lecco, l’adolescente è stata vista per l’ultima volta alla stazione ferroviaria di Monza, e da allora non si è più avuto alcun contatto con lei. La scomparsa è stata denunciata immediatamente dalla famiglia alle forze dell’ordine.

Le indagini in corso e la descrizione diffusa

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri di Merate, stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Attualmente, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione di Monza per capire se la ragazza possa aver preso un treno o si sia allontanata in altro modo. La Prefettura ha fornito una descrizione di Rachele Rose R: è alta 1,55 m, ha una corporatura normale, capelli scuri e occhi chiari. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto smanicato nero, una felpa rosa, jeans, scarpe da ginnastica e occhiali neri.

L’appello delle autorità

Le autorità invitano chiunque possa avere informazioni utili a contattare i carabinieri di Merate al numero 039 9514000. La famiglia è molto preoccupata e attende con ansia notizie che possano portare al ritrovamento della giovane.