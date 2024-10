Francesco Flachi operato d’urgenza per un infarto, come sta ora l’ex calciatore?

0 Condivisioni Facebook Twitter

Francesco Flachi, noto per la sua carriera calcistica, ha rassicurato i suoi tifosi sulle sue condizioni di salute dopo un infarto, mostrando segni di miglioramento.

Flachi operato d’urgenza a Lavagna

Francesco Flachi, ex calciatore della Sampdoria, ha recentemente vissuto un momento critico durante un allenamento della squadra che attualmente allena, il Psm Rapallo, in Promozione. Colpito da un infarto mentre si trovava sul campo, Flachi è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Lavagna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’inserimento di uno stent. Le cure tempestive hanno permesso di scongiurare il peggio, e l’operazione è riuscita senza complicazioni.

Le dichiarazioni di Flachi dopo l’intervento

Dopo l’intervento, Flachi ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi e ringraziare per il supporto ricevuto. In una dichiarazione sui social ha scritto: “Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo, sono già in piedi”, mostrando così la sua gratitudine per l’affetto dimostrato in un momento così difficile. L’infarto ha colto di sorpresa l’ex numero 10 della Sampdoria durante un normale allenamento, come riportato da Il Secolo XIX.

La ripresa dell’ex calciatore

La crisi è iniziata giovedì, quando Flachi si è accasciato durante una sessione di allenamento a Rapallo. Fortunatamente, i soccorsi sono arrivati prontamente, portando l’ex giocatore all’ospedale di Lavagna, dove è stato operato con successo. Ora, le sue condizioni sono in netto miglioramento. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio rassicurante, accompagnato da una foto in cui appare in piedi: “Volevo rassicurare tutti sulle mie condizioni. Sta andando tutto bene e i controlli vanno ancora meglio. La settimana prossima tornerò alla vita normale. Grazie a tutti per il sostegno”.

La vicenda di Francesco Flachi ha destato grande preoccupazione, ma ora, grazie alle cure ricevute, si avvia verso una completa ripresa.