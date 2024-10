Incidente sulla Bitonto- Palombaio, aveva 21 anni la ragazza che ha perso la vita, la sua auto si schiantata contro un albero

0 Condivisioni Facebook Twitter

Due tragici incidenti sulla provinciale tra Bitonto e Palombaio: una ragazza perde la vita, un uomo in gravi condizioni

Sulla provinciale SP 89, che collega Bitonto a Palombaio, due incidenti mortali si sono verificati a breve distanza l’uno dall’altro. Una giovane di 21 anni ha perso la vita e un uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

La dinamica del primo incidente

Nel primo incidente, una ragazza di Palombaio, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo della sua auto, finendo la corsa in un campo dopo aver abbattuto diversi alberi. L’impatto violento ha proiettato il corpo della giovane a diversi metri dal veicolo, rendendo vano l’intervento dei soccorritori del 118. La giovane è stata trovata senza vita, e i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il corpo.

Il secondo incidente a breve distanza

Pochi minuti dopo, a circa 500 metri di distanza, un altro veicolo, una Citroen C3, è uscito di strada nei pressi della chiesa della Madonna delle Grazie. Il conducente è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Bari. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi rimane riservata.

Le indagini e le conseguenze

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le dinamiche di entrambi gli incidenti, mentre le cause che hanno portato a queste tragedie sono ancora oggetto di indagine. A seguito degli eventi, il sindaco di Bitonto ha annullato tutti gli eventi in programma per la serata, che avrebbero dovuto celebrare la festa dei Santi Medici Cosma e Damiano.